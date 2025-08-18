◆米大リーグ ドジャース６―０パドレス（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、５日ぶりのナ・リーグ西地区単独首位浮上に貢献した。１６日（日本時間１７日）の本拠地・パドレス戦に「１番・ＤＨ」で出場し、２打数１安打２四球で２得点。同率首位で並んでいた宿敵との直接対決で快勝に導いた。チーム１２３試合目で１１７得点は両リーグぶっちぎりの１位。昨季の１３４得点を上回るシーズン１５４得点ペースだ。

２年連続ＭＶＰを徹底マークする右腕シースを、大谷の冷静さが乱した。３点リードの２回１死。カウント２―２から頭部付近のボール球にのけぞり、思わず「ヘイ！」と絶叫。だが怒る気配もなく、直後に２打席連続四球を選ぶと、３得点を奪った初回と同様に、大谷を起点に２点を追加した。

大谷の出塁から序盤２回で計５得点と主導権を握り、首位攻防戦で連勝を飾った。ロバーツ監督は「明らかにシースは翔平に打たれまいとしていた。無理をせずに後ろにつなぐことでイニングを組み立て、打線が焦らずにいられた」と勝利の立役者として称賛。カード勝ち越しを決め、５日ぶりの単独首位に返り咲いた。

パ軍戦では、エンゼルス時代も含めて打率２割２分４厘と抑えられていたが、大事な一戦で１安打２四球２得点。両リーグトップ独走１１７得点とし、シーズン換算１５４得点ペースは、３０年にクレイン（フィリーズ）がマークした１９００年以降ではナ・リーグ最多の１５８得点に迫る勢いだ。

勝利を最優先する姿勢を貫いている。３年連続本塁打王を狙う大谷は、リーグトップタイの４３本塁打。フィリーズ・シュワバーとデッドヒートを繰り広げる中、フォア・ザ・チームに徹し、宿敵との天王山で価値ある２四球を選んだ。２３年オフのド軍入団会見時では「勝つことが僕にとって、一番大事なこと」と決意表明。打ちたい気持ちを抑え、自分の役割を全うしている。

３戦目のパ軍先発はダルビッシュ。今季最長１３連戦で連勝発進を決めた指揮官は「無駄な四球を減らし、四球を選び、走塁死を避け、必要な場面でアウトを取るいい野球ができている。ダルビッシュはよく知っているし、こちらもエース（グラスノー）。勝負を決める良い機会だ」とスイープを見据えた。（竹内 夏紀）