鎌田欠場のパレス、プレミア王者に続いて世界王者を撃破ならず。去就注目10番の強烈FK弾は幻に…リーグ初戦はチェルシーと０−０
現地８月17日に開催されたプレミアリーグ第１節で、鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが、チェルシーと敵地で対戦。昨季のリーグ王者リバプールをPK戦の末に下した、６日前のコミュニティ・フィールドで負傷した鎌田は、ベンチ外となった。
開始13分、ペナルティアーク内でFKを獲得すると、去就が注目を集める10番エゼが強烈なシュートでゴールネットに突き刺す。しかし、VARチェックの末に手前で反則があったとして、得点が取り消される。
前半は０−０で終了。後半に入って59分、逆にペナルティエリア手前でFKを与え、パーマーに鋭いシュートを浴びるも、壁に入ったリチャーズが身体を張ってブロックする。
82分には速攻からエゼがゴール前で右足を振り抜くが、GKサンチェスに阻まれる。その後、度々ピンチを迎えたものの、チェルシーに得点は許さなかった。
結局、スコアレスドローのままタイムアップ。今夏のクラブ・ワールドカップを制した世界王者を撃破とはならず、リーグ戦はドロー発進となった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】去就大注目パレス10番が超絶ロケット砲でゴールネットに突き刺す！しかし…
