“グラビア界の大本命”福井梨莉華、ふっくら美バスト輝く バリ島での秘蔵カット初解禁
【モデルプレス＝2025/08/18】タレントの福井梨莉華が、18日発売の「ヤングマガジン」38号（講談社）の巻中グラビアに登場。ランジェリー姿で美しいバストを披露している。
【写真】福井梨莉華、ビキニ姿で圧巻美ボディ披露
グラビアデビューからわずか1年。異例のスピードで写真集の発売が決定した福井が同誌に登場する。今号では、バリ島で撮り下ろした秘蔵カットを初公開。砂浜でのビキニショットのほか、美しいバストが際立つランジェリー姿も披露している。
今号の表紙は「ミスマガジン2024」受賞者の葉月くれあ、山本杏、花城奈央、 尾茂井奏良、大西陽羽、古田彩仁。巻末グラビアには、More Sistersとして活動する早川聖菜と早川夢菜が登場する。（modelpress編集部）
◆福井梨莉華、美バスト披露
◆表紙は「ミスマガジン2024」受賞者
