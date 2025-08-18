二宮和也「anan」2年ぶりソロ表紙で映画「８番出口」とコラボ 多忙な生活を支える“睡眠”事情も
【モデルプレス＝2025/08/18】嵐の二宮和也が、8月27日発売の雑誌『anan』（マガジンハウス）2460号の表紙に2年ぶりに登場。映画『８番出口』とスペシャルコラボレーションし、二宮が誌面のあちこちに出没する。
表紙に登場するのは主演映画『８番出口』の公開を控える二宮。スペシャルコラボレーションで、なんと“睡眠”特集×“８番出口”の異種混合撮り下ろしが実現。ここにも『８番出口』が始まるのか、それとも物語の続きなのか、夢うつつ・神出鬼没の不可思議なグラビアが同誌を呑み込み、まさかの1冊を通した特別企画となった。
どこまでも続くモノクロの通路に、違和感漂うインテリアが配置された無機質な部屋。０〜８番の数字が振られ、謎に満ちた空間を巡るのは、印象的なペールピンクの衣装に身を包んだ“迷う男”二宮。あんなところからこんなところまで？1冊丸ごとを網目のように掻いくぐり、映画『８番出口』さながらに、出口を目指す。そんな驚きの【エスケープグラビア】が誕生した。二宮の類い稀なる演技力と表現が光る、今号だけの特別な試みとなる。
俳優業にバラエティのMC、YouTube…日頃からマルチな活躍を見せる二宮。今作『８番出口』では自身のキャリアでも初めて脚本協力に名を連ね、作品への関わり方にも広がりを感じさせる。そんなクリエイターとして、作品をどのように見つめ、たくさんの人々といかに関わり、公開に向けて歩んできたのか。軽やかでいて、深みあるその姿勢について取材する。また、芸能活動30周年を控えるいま、多忙な生活を支える“睡眠”への、二宮ならではの考え方・向き合い方についても迫る。（modelpress編集部）
◆二宮和也「anan」2年ぶり表紙登場
◆二宮和也、睡眠への向き合い方とは
俳優業にバラエティのMC、YouTube…日頃からマルチな活躍を見せる二宮。今作『８番出口』では自身のキャリアでも初めて脚本協力に名を連ね、作品への関わり方にも広がりを感じさせる。そんなクリエイターとして、作品をどのように見つめ、たくさんの人々といかに関わり、公開に向けて歩んできたのか。軽やかでいて、深みあるその姿勢について取材する。また、芸能活動30周年を控えるいま、多忙な生活を支える“睡眠”への、二宮ならではの考え方・向き合い方についても迫る。（modelpress編集部）
