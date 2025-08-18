PSYCHIC FEVER¡¢3rd EP¡ØPSYCHIC FILE Ⅲ¡Ù¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×MV¸ø³«
¢£10·î12Æü¤Ë¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in TAIPEI¡Ù¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡ª
PSYCHIC FEVER¤¬¡¢6·î18Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë3rd EP¡ØPSYCHIC FILE III¡Ù¤Î¥êー¥É¶Ê¡ÖReflection¡×¤ÎMV¤¬YouTube¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢90Ç¯Âå～2000Ç¯Âå¤ÎR&B¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ë¡¢DrillnB¤Î¶õµ¤´¶¤ä¥·ー¥±¥ó¥¹¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤òÄÉµá¤·¤¿°ÕÍßºî¡£6·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in JAPAN¡Ù¤Î³«Ëë¤ò¾þ¤ë¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤âÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¡£
MV¤ÏYERD´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÚREFLECTED GLOW¡Û¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¡¢PSYCHIC FEVER¤Îµ±¤¤¬Ã¯¤«¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤½¤Îµ±¤¤¬¤Þ¤¿¼«Ê¬¼«¿È¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¶À¤Î¤è¤¦¤Ë±Ç¤·ÊÖ¤¹¿Í¤È¿Í¤È¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò¶À¡¦ÅÔ»Ô¡¦´¶¾ð¤òÍÑ¤¤¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¤Ï¡ÖRht.¡×µÚ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¡ÖCriminalzCrew¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥À¥ó¥µー¡¦¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ç³èÌöÃæ¤ÎReiNa¤¬Ã´Åö¡£ÎÏ¶¯¤¤¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢3DCG¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ó¥ë¶õ´Ö¤ä¡¢¼«Â¾¤Î¸òºø¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶À¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¹õ¶õ´Ö¤Ç¤Î±é½Ð¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¡¢À§Èó¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ10·î12Æü¤Ë¡ØPSYCHIC FEVER LIVE TOUR 2025 ¡ÈEVOLVE¡É in TAIPEI¡Ù¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£6·î¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤ò¶î¤±È´¤±¤¿ ¡ÈEVOLVE¡É in JAPAN¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤ÎÊª¸ì¤ÏÀ¤³¦¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡£ÂæËÌ¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢PSYCHIC FEVER GLOBAL OFFICIAL FAN CLUB¤Ë¤Æ8·î23Æü15:00¤è¤êÀè¹ÔÈÎÇä¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025.06.18 ON SALE
3rd EP¡ØPSYCHIC FILE III¡Ù
