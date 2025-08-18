葉月くれあ・山本杏・花城奈央ら「ミスマガジン2024」受賞者、ビキニ姿で圧巻美ボディ披露「ヤンマガ」表紙登場
【モデルプレス＝2025/08/18】「ミスマガジン2024」の受賞者6人が、18日発売の「ヤングマガジン」38号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場。ビキニ姿で美しいボディを披露している。
【写真】「ミスマガジン2024」美バスト際立つ表紙
「ミスマガジン2024」グランプリの葉月くれあ、ミスヤングマガジンの山本杏、ミス週刊少年マガジンの花城奈央、読者特別賞の尾茂井奏良、審査員特別賞の大西陽羽と古田彩仁が表紙に登場。北海道を舞台に、成長した姿を魅せる。今号ではビキニに身を包み、抜群のプロポーションを披露している。
そのほか、今号の巻中グラビアには福井梨莉華、巻末グラビアにはMore Sistersとして活動する早川聖菜と早川夢菜が登場する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆葉月くれあ・山本杏ら、美ボディ披露
◆福井梨莉華・早川聖菜＆早川夢菜らも登場
