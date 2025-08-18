BOYNEXTDOOR、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」配信スタート＆MV公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「もどかしくもコミカルに描かれたこのMV、ぜひご堪能ください」（板垣李光人）

BOYNEXTDOORの新曲であり、初の日本オリジナルタイトル曲「Count To Love」の配信がスタートし、あわせてMVも公開された。

「Count To Love」はユニークで力強いリズムを生み出すギターサウンドとエネルギッシュなドラムが調和したバンドサウンドで、一度聴いただけでも耳に残る中毒性のある楽曲。数字が所々に登場する歌詞にも注目。恋人同士のリアルな感情をユーモラスかつ繊細に描き出した、共感あふれるリアルラブソングに仕上がっている。

MVでは、恋愛リアリティ番組のMCになったBOYNEXTDOORが、画面越しでギクシャクする恋人たちをモニタリングしてリアクションしている。実際に喧嘩するカップルを追いかけ仲直りをさせるために作戦会議をする姿などが映し出されている。

監督は「IF I SAY, I LOVE YOU」のMVも手掛けたイ・ ハンギョル。そして今回、カップルの男性役を演じたのは、俳優の板垣李光人。今回海外アーティストのMVに初出演となる。またBOYNEXTDOORのMVに日本の俳優が出演するのも今回が初となる。板垣李光人からのコメントも届いている。

「Count To Love」は8月20日リリースのJP 2nd Single「BOYLIFE」に収録。さらに「I Feel Good（Japanese Ver.）」「Nice Guy（Japanese Ver.）」「Dangerous（Japanese Ver.）」の、計4曲が収録される。

リリース情報

2025.08.20 ON SALE

SINGLE「BOYLIFE」

BOYNEXTDOOR OFFICIAL SITE

https://boynextdoor-official.jp