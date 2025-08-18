二宮和也『anan』表紙に登場！“睡眠”特集×“８番出口”の異種混合撮り下ろしが実現

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■映画『８番出口』さながらに、出口を目指す。そんな驚きの＜エスケープグラビア＞

二宮和也が約2年ぶりに『anan』2460号（8月27日発売）の表紙に登場する。

この時期恒例の『anan』の睡眠特集。今年は厳しい夏の気候と向き合いながら、いかにして“最高の睡眠”を得るのかをさまざまな切り口から紹介。表紙に登場するのは主演映画『８番出口』の公開を控える二宮和也。

スペシャルコラボレーションで、なんと“睡眠”特集×“８番出口”の異種混合撮り下ろしが実現。ここにも『８番出口』が始まるのか、それとも物語の続きなのか、夢うつつ・神出鬼没の不可思議なグラビアが『anan』を呑み込み、まさかの一冊を通した特別企画になっている。

■『anan』誌面内の、0～8番出口を探せ。『anan』に迷い込んだ二宮和也が作り出す、前代未聞の＜エスケープグラビア＞

どこまでも続くモノクロの通路に、違和感漂うインテリアが配置された無機質な部屋。0～8番の数字が振られ、謎に満ちた空間を巡るのは、印象的なペールピンクの衣装に身を包んだ“迷う男”二宮和也。

あんなところからこんなところまで…？『anan』一冊丸ごとを網目のように掻いくぐり、映画『８番出口』さながらに、出口を目指す。そんな驚きの＜エスケープグラビア＞が誕生。

二宮の類い稀なる演技力と表現が光る、今号だけの特別な試み。果たして読者は『anan』内の0～8番出口に出没する二宮を全て見つけることができるのか。不思議な誌上体験へ、『anan』を隅々までチェックしたい。

■俳優の枠を超え、いちクリエイターとして縦横無尽に活躍し続ける姿勢。またそれを支える、フレキシブルな睡眠事情についてもインタビュー

俳優業にバラエティのMC、YouTube…日頃からマルチな活躍を見せる二宮和也。今作『８番出口』では自身のキャリアでも初めて脚本協力に名を連ね、作品への関わり方にも広がりを感じる。そんなクリエイターとして、作品をどのように見つめ、たくさんの人々といかに関わり、公開に向けて歩んできたのか。軽やかでいて、深みあるその姿勢について取材。また芸能活動30周年を控えるいま、多忙な生活を支える“睡眠”への、二宮ならではの考え方・向き合い方についても迫る。

