◆第１０４回ジャックルマロワ賞、仏Ｇ１（８月１７日・ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース

欧州のマイル路線の最高峰Ｇ１は１０頭立て（ロザリオンは出走取り消し）で行われ、国内外を通じてＧ１初挑戦のゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は勝ち馬の後ろでレースを進め、じりじりと脚を伸ばして５着に健闘した。

同馬は国内外を含め、今回がＧ１初挑戦。現在、英国で武者修行をしている岩田望来騎手にとって海外Ｇ１初騎乗だった。レース後に新谷調教師は、状態次第でムーランドロンシャン賞・Ｇ１（９月７日・パリロンシャン競馬場、芝１６００メートル）に向かうプランを明かした。

ジャックルマロワ賞は１着賞金が約９３２１万円（５７万１４００ユーロ＝フランスギャロ発表の２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。挑戦した日本馬は８６年ギャロップダイナ（１２着）に始まり、今年の２頭を含めて７頭。１９９８年にタイキシャトル（岡部幸雄騎手）が制覇している。

愛国のディエゴヴェラスケス（クリストフ・スミヨン騎手）がＧ１初勝利（重賞は５勝目）で勝ち時計は１分３４秒２３。頭差２着が英国のノータブルスピーチ（ウィリアム・ビュイック騎手）。英国のダンシングジェミナイ（ロッサ・ライアン騎手）が３着に続いた。

日本から参戦したアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）はルメール騎手を背に３、４番手を進めたが終始、前が壁。馬群がばらけてからも伸びを欠き、６着に敗れた。

岩田望来騎手（ゴートゥファースト＝５着）「納得のいくレースがで着ました。（道中は）勝ち馬の後ろで、１頭置いて我慢させる競馬を新谷調教師と話していたのですが、それができて、すごくリラックスして運ぶことができました。直線競馬など何もかもが初めて尽くしだったけど、対応してくれて、満足のいく競馬ができました。ゴートゥファーストはまだまだ良くなる馬で、僕も頑張るので応援をよろしくお願いします」