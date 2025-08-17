トランプ氏、即時停戦から和平協定へ「劇的な方針転換」…プーチン氏の主張をそのまま受け入れか

【アンカレジ（米アラスカ州）＝淵上隆悠】ウクライナ情勢を巡り、米国のトランプ大統領がロシアのプーチン大統領との会談後、ロシア寄りの姿勢を強めている。

１８日にホワイトハウスで行うウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談では、ロシア側の主張を受け入れるよう迫る可能性がある。

トランプ氏は１６日未明、米露首脳会談が行われた米アラスカ州からホワイトハウスに戻ると、１８日にゼレンスキー氏の訪問を受けることをＳＮＳで明らかにし、「すべて順調に進めば、プーチン氏との会談を調整する。数百万人の命が救われる可能性がある」と訴えた。

トランプ氏は当初、まず即時停戦を実現し、その後に和平交渉を進めるというウクライナの主張に同調していた。１５日にアラスカ州に向かう専用機内でも、「速やかな停戦が見たい。今日できなければ私は満足しない」と語り、必要ならロシアに「厳しい経済制裁」を科す方針を示していた。

ところが、トランプ氏は約３時間の会談でプーチン氏の強硬姿勢を崩すことができず、停戦ではなく和平協定の締結を直接目指すという時間稼ぎの戦術を取るロシアに同調する「劇的な方針転換」（米紙ワシントン・ポスト）を見せた。「土地の交換」を巡っても、プーチン氏の「言い値」をそのままゼレンスキー氏に伝え、「取引に応じるべきだ」と促しているとされる。

ウクライナに対する「安全の保証」に米国が参画するとの見通しについても、具体的な役割が不明確だ。プーチン氏は、１５日の共同記者会見で「トランプ氏の言うとおり、ウクライナの安全は確保されるべきだ」と語った。すでにトランプ氏との間で、何らかの腹合わせができている可能性もある。

米ニュースサイト・アクシオスによると、トランプ氏は２２日までにプーチン氏とゼレンスキー氏を交えた「３者会談」の開催を目指しているという。ゼレンスキー氏は、プーチン氏に直接自国の主張をぶつける機会として、３者会談の開催を支持しているが、トランプ氏は、ウクライナがロシアの提案を受け入れた後の開催を想定しており、提案受け入れを渋るウクライナに批判の矛先が向かうリスクがある。