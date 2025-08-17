MOONSTARの秋冬新作♡810sからデイリーも映える3モデル登場

MOONSTARの人気シリーズ「810s（エイトテンス）」から、2025年秋冬の新作が8月21日に発売されます。今季は新モデル「VECLE（ヴィークル）」の登場に加え、ローファータイプの「PROO（プルー）」とモックタイプ「CAMPI（キャンピー）」には新色が仲間入り。リハビリシーン由来の快適性やプロユースの機能性を、日常のスタイリングに溶け込むデザインへと落とし込んだラインナップです。足元から秋冬のコーデを格上げする、上質で頼れるシューズたちをご紹介します。

新登場「VECLE」-快適さと品を兼ね備えたTストラップ

価格：9,900円（税込）



ユニバーサルデザインの知見を活かし、リハビリ向けモデルを日常仕様にアップデート。甲バンドの面ファスナーで着脱しやすく、安定した歩行をサポートするラストとソールユニットを採用。

起毛調の合成皮革がやわらかい表情を見せるSANDと、艶感が上品なBLACKの2色展開。

サイズ：23.0～27.0cm／28.0cm（カラー：SAND／BLACK）

「PROO」新色WHITE/BLACK-ワークもカジュアルも◎

価格：7,150円（税込）

厨房用シューズをベースにしたローファータイプ。耐油性と耐久性に優れた合成皮革を使用し、高いグリップ力を発揮する「マルチストッパーソール」を搭載。

新色のWHITE/BLACKは軽やかさと引き締め感を両立。モノトーンやナチュラルな着こなしにも映えます。

サイズ：22.5～28.0cm（カラー：WHITE/BLACK）

「CAMPI」新色GRAY＆MOSS-軽やかなモックタイプ

価格：7,700円（税込）



甲をカバーしつつ踵を踏んでも履けるキックバック仕様。防滑ラバーソールで、急な外出や立ち働くシーンでも快適に対応。

GRAYは洗練された落ち着き、MOSSは自然を感じる温もりあるカラー。どちらも日常になじむ絶妙な色味です。

サイズ：23.0～28.0cm（カラー：GRAY／MOSS）

秋冬の足元に、機能美と心地よさを

810sの秋冬コレクションは、プロユースやリハビリシーンで培われた技術を、ファッション性のあるデザインへ昇華。

新登場の「VECLE」、アップデートされた「PROO」や「CAMPI」は、どれも秋冬のコーデに寄り添いながら毎日を快適にしてくれます。季節の装いに合わせて、お気に入りの一足を見つけてみてください♡