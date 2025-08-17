AppleがiPhone向け最新プラットフォーム「iOS 18.6.1」を提供開始！アメリカでApple Watchの新しい血中酸素ウェルネスに対応
|AppleがiPhone向けiOS 18.6.1をリリース！
Appleは14日（現地時間）、同社が販売するスマートフォン（スマホ）「iPhone」シリーズ向けプラットフォーム「iOS」の最新バージョン「iOS 18.6.1（22G90）」を提供開始したとお知らせしています。対象機種はiOS 18では最新の「iPhone 16e」を含めてiOS 17と同様にiPhone XSシリーズやiPhone XR以降やiPhone SE（第2世代）以降です。
iPhone向けのiOSの最新メジャーバージョンは昨年9月よりiOS 18.0とiPadOS 18.0が提供開始され、その後、iOS 18.1やiOS 18.2、iOS 18.3、iOS 18.4、iOS 18.5、iOS 18.6がリリースされてきましたが、今回、新たにアメリカにてApple Watch Series 9やApple Watch Series 10、Apple Watch Ultra 2で新しい血中酸素ウェルネスに対応するiOS 18.6.1が配信開始されました。iOS 18.6.1の対象機種は以下の通り。
＜iOS 18対応製品＞
・iPhone 16e
・iPhone 16
・iPhone 16 Plus
・iPhone 16 Pro
・iPhone 16 Pro Max
・iPhone 15
・iPhone 15 Plus
・iPhone 15 Pro
・iPhone 15 Pro Max
・iPhone 14
・iPhone 14 Plus
・iPhone 14 Pro
・iPhone 14 Pro Max
・iPhone 13
・iPhone 13 mini
・iPhone 13 Pro
・iPhone 13 Pro Max
・iPhone 12
・iPhone 12 mini
・iPhone 12 Pro
・iPhone 12 Pro Max
・iPhone 11
・iPhone 11 Pro
・iPhone 11 Pro Max
・iPhone XS
・iPhone XS Max
・iPhone XR
・iPhone SE（第2世代）
・iPhone SE（第3世代）
更新は従来通り各製品本体のみでOTA（On-The-Air）によりダウンロードで行え、方法としては、「設定」→「一般」→「ソフトウェア・アップデート」から行え、単体でアップデートする場合のダウンロードサイズは手持ちのiPhone 16 Pro MaxでiOS 18.6からだと469.8MBとなっています。またiTunesをインストールしたWindowsおよびMacとUSB-Lightningケーブルで接続しても実施できます。なお、Appleが案内しているアップデートの内容およびセキュリティーコンテンツの修正は以下の通り。
iOS 18.6.1
このアップデートには、Apple Watch Series 9、Series 10、およびApple Watch Ultra 2をお持ちの米国のユーザを対象とした新しい血中酸素ウェルネスの体験が含まれます。測定値はiPhone上で計算され、ヘルスケアアプリで表示されます。
Appleソフトウェアアップデートのセキュリティコンテンツについては、以下をご覧ください: https://support.apple.com/100100
記事執筆：memn0ck
