ワールドゲームズ成都大会が閉幕 2025年8月17日 23時31分 新華社通信 １７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／張博文） 【新華社成都8月17日】中国四川省成都市で開かれていた第12回ワールドゲームズは17日、閉会式を行い、閉幕した。１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／沈伯韓）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／張麗螭）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）１７日、閉会式に登場した大会マスコット「錦仔（ジンザイ）」。（成都＝新華社記者／陳欣波）