１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／張博文）

【新華社成都8月17日】中国四川省成都市で開かれていた第12回ワールドゲームズは17日、閉会式を行い、閉幕した。

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／沈伯韓）

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／張麗螭）

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）

１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）

１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）

１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／貝赫）

１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／謝剣飛）