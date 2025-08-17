１７日、第１２回ワールドゲームズの閉会式。（成都＝新華社記者／張博文）

　【新華社成都8月17日】中国四川省成都市で開かれていた第12回ワールドゲームズは17日、閉会式を行い、閉幕した。

１７日、閉会式に入場する選手ら。（成都＝新華社記者／陳欣波）
１７日、閉会式に入場する中国選手団。（成都＝新華社記者／陳欣波）
１７日、閉会式で打ち上げられた花火。（成都＝新華社記者／沈伯韓）
１７日、閉会式に登場した大会マスコット「錦仔（ジンザイ）」。（成都＝新華社記者／陳欣波）