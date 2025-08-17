マンチェスター・Uvsアーセナル スタメン発表
[8.17 プレミアリーグ第1節](オールド トラフォード)
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 2 ディオゴ・ダロト
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 18 カゼミーロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
FW 7 メイソン・マウント
控え
GK 22 トム・ヒートン
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 16 アマド・ディアロ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
ルベン・アモリム
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 22 イーサン・ヌワネリ
MF 23 ミケル・メリノ
FW 19 レアンドロ・トロサール
FW 20 ノニ・マドゥエケ
FW 29 カイ・ハバーツ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります