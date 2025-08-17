[8.17 プレミアリーグ第1節](オールド トラフォード)

※24:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 2 ディオゴ・ダロト

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 18 カゼミーロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

FW 7 メイソン・マウント

控え

GK 22 トム・ヒートン

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 33 タイラー・フレデリクソン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 16 アマド・ディアロ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

ルベン・アモリム

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 2 ウィリアン・サリバ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 6 ガブリエル・マガリャンイス

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 22 イーサン・ヌワネリ

MF 23 ミケル・メリノ

FW 19 レアンドロ・トロサール

FW 20 ノニ・マドゥエケ

FW 29 カイ・ハバーツ

監督

ミケル・アルテタ

