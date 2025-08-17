¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡ÙÁá¤¯¤â¥í¥¹¤ÎÍ½´¶¡¡¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¶ì¤·¤à¡ÈÀ²ÂÀ¡ÉÅèÅÄÅ´ÂÀ
¡¡¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢³ØÀ¸À¸³è¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«²á¹ó¤À¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤¸¤ó¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤¬¤¢¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤Í§¿Í¤È¤ÏÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î¥¯¥é¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ö¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£·ù¤¤¤Ê¿Í¤ÈÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¶ì¼ê¤Ê¶µ»Õ¤¬Ã´Ç¤¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤À¤Ã¤ÆÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
»²¹Í¡§¾®ß·À¬±Ù¤¬¸ì¤ë¡¢¡ÈÉáÄÌ¤ÎÉã¿Æ¡É¤ò±é¤¸¤ë¿·Á¯¤µ¤È±éµ»¤ÎÂé¸ïÌ£¡¡¡Ö±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¿Í´Ö¤òÃÎ¤ë¡×¡¡¡¡¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ç¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤ÏÍ§¿Í¤òºî¤ë¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤Ï¶µ»Õ¤Ë¤â¿Æ¤Ë¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤«¡©¡×¤È¿´ÇÛ¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤ÏÌäÂê»ù¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤è¤¯¡¢¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ð¤ó¤Ï¡¢Ä«»³²È¤Ç¤¹¡£¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¿Í¤Î¤Û¤¦¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤¤«¤â¤Ê¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬Â¿¡¹¤¢¤ë¡£
¡¡Â¿ÍÍÀ¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤«¤Ê¤ê¤ÎÇ¯·î¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³Ø¹»¤È¤¤¤¦Ý£¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢ÃÆ¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÄ«»³²È¤ÎÄ¹ÃË¡¦À²ÂÀ¡ÊÅèÅÄÅ´ÂÀ¡Ë¤â¡¢¤½¤¦¤À¡£
¡¡À²ÂÀ¤Ï¡¢Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤Ë¶µ¼¼¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÆ¨¤²½Ð¤¹¡£¤½¤ê¤ã¡¢Ã¯¤À¤Ã¤Æ¶µ¼¼¤Ç¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ø¶È¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¡¢Ï²¼¤Ç¿²¤½¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤é¹¥¤¤ÊËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¤â¤Î¤À¡£Ä³»Ò¡ÊÅÏîµ¿´·ë¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Èà¤Î¤³¤È¤ò¡Ö´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂÕ¤±¼Ô¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤â¡¢¡ÈÉáÄÌ¡É¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ¿Í¤¬°ìÈÖ¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤òËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À²ÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤òÍú¤¤¤ÆÁ´ÎÏ¼ÀÁö¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£Áö¤ê¤Å¤é¤¤¾å¤Ë¡¢·¤¤º¤ì¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¼þ°Ï¤Ï¤½¤Î·¤¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾å¼ê¤¯Áö¤ì¤ë¡£¤Ô¤Ã¤¿¤ê¥µ¥¤¥º¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÈè¤ì¤¿¤êµÙ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¥µ¥¤¥º°ã¤¤¤Î·¤¤òÍú¤¤¤ÆÁö¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¤ó¤É¤µ¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÌ¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢À²ÂÀ¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÈÍ§¹¥Åª¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÈÉ·è¤á¤Ç¤â¤Ò¤È¤ê¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤ó¤Ê¾õ¶·¤¸¤ã¡¢¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤âÌµÍý¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä«»Ò¡ÊÃæÂ¼¥¢¥ó¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢À²ÂÀ¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÈ¯Ã£¥Ê¥ó¥È¥«¤Ê¤ó¤ÆÊÑ¤ÊÉÂÌ¾¤Ä¤±¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤¿»Ò¤Ê¤ó¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¸ÄÀ¤è¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Î»þÂå¤Ï¡¢¶µ¼¼¤Ç¤¸¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤º¤ËÁö¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ò¤ä¡¢ÀèÀ¸¤ÎÂ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¤¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¤»Ò¤¬¡¢Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯º£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢»Ù±ç³Øµé¤Ê¤É¤Ë¹Ô¤¡¢ÆÃÀ¤Ë±þ¤¸¤¿¶µ°é¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤ò»ý¤ÄÍ§¿Í¤ËÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÎÆÃÀ¤¬¸²ºß²½¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡È¸ÄÀÅª¤Ê»Ò¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬È¯Ã£¾ã¤¬¤¤¤ÈÊ¬Îà¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤À¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¡ÈÉáÄÌ¡É¤«¤é¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¤¤¤¦ÏÈ¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤Î¤ª¤«¤²¤ÇÅ¬ÀÚ¤Ê¥µ¥Ýー¥È¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¼þ°Ï¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¡ÈÉáÄÌ¡É¤ÎÏÈ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤é¡¢¤¹¤°¤Ë¡ÈÆÃÊÌ¡É¤È¤¤¤¦È¢¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì·½â¤â¤¿¤·¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ù¥ë¤òÅ½¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î»Ò¤¬°Â¿´¤·¤Æ²á¤´¤»¤ë´Ä¶¤ò¤É¤¦ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£Ä«»Ò¤ÎÊì¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢ÍðË½¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡È¸ÄÀ¡É¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤ë´¶³Ð¤â¤Þ¤¿»Ù±ç¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤Âç»ö¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤――¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤òÂè5ÏÃ¤ò´Ñ¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤¿¡£
¡¡¤ï¤¿¤·¤Ï¡¢¡ÖÆìÊ¸»þÂå¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤è¡¢ËÍ¤Ï¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿À²ÂÀ¤¬ÂÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¡£Èà¤Ï¡¢¥µ¥¤¥º¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤·¤¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é¡¢Á´ÎÏ¤ÇÁö¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À²ÂÀ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï¤½¤ì¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¦¡£¥Úー¥¹¤òÌµÍý¤Ë¹ç¤ï¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î·¤¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÍý²ò¤·¡¢»þ¤Ë¤Ï·¤É³¤ò¤½¤Ã¤È´Ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¡£À²ÂÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃæÌî¡Ê¾¾ÈøÍ¡¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ó¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¿Æ¤Ë¤âÏÃ¤»¤Ê¤¤ËÜ²»¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ëÂ¾¿Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÃæÌî¤Ï¡Ö¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥Ð¥é¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¡£¿Æ°Ê³°¤Î¤è¤ê¤É¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î¿´¤âµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼«Ê¬¤¬ÇØÉé¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¿Æ¤Î¸ª¤ÎÎÏ¤Ï¤Õ¤Ã¤ÈÈ´¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿Í¾Çò¤¬¡¢¿Æ»Ò¤Îµ÷Î¥¤ò¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ì½ê¤ËÊÝ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¸ÂÀ¡Ê¾®ß·À¬±Ù¡Ë¤Î´ÆÆÄ¤¹¤ë±Ç²è¡ØÌë»³²È¤Î¿Í¡¹¡Ù¤Î»£±Æ¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤ËÁý¤·¤Æ¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«»³²È¡£Å¬Åö¤À¤±¤ÉÁþ¤á¤Ê¤¤¸ÂÀ¤È¡¢Ä«»Ò¤Î¥¥ì¤Î¤¤¤¤¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ò¡Ö±Ê±ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¡¢¥í¥¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡Ä¡Ä¡ª
¡ÊÊ¸¡áºÚËÜ¤«¤Ê¡Ë