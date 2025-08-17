「広島２−７ヤクルト」（１７日、マツダスタジアム）

広島が大敗し、最下位・ヤクルトにカード負け越しとなった。

打線は１１安打を放ちながら２得点。４番・末包と５番・坂倉が好機で４度凡退した。新井監督は「そういう悔しさってずっと覚えておかないといけない。（鈴木）誠也のなにが優れているかって、そういうところ優れているから」と鈴木誠也を引き合いに奮起を促した。以下、新井監督の主な一問一答。

−先発・遠藤は四回途中６失点ＫＯ。

「立ち上がり、球威はあるように見えたけどね。球威自体は。ただコントロールが苦しんでいたんで。という印象かな。球威自体はあったと思う、立ち上がり」

−打線、初回いい形でチャンスを作った。

「やっぱり、今日はスエのところに結構チャンスで回ってきて、本人も悔しいと思うし。ただこの悔しさを燃やしてね、力に変えないといけないと思う。そして成長していかないといけないから。俺が現役の時も相手の４番に負けたくないとかね。例えば他のチームの同じポジションの選手に負けたくないとか。そういうふうに思ってやっていたから。チーム内の競争はもちろんそうなんだけど、さらにやっぱりもう１つ２つ高い意識をしないと。チーム内だけの競争じゃなしに、相手チームの４番に負けないとか。相手チームのサードの負けないとかね、キャッチャーに負けないとか。自分はそういうつもりでやっていたから。現役の時にね。じゃあ今、自分が他のチームに行ったら出られるのか。レギュラーとして出られるのか、という風なね。さらに成長していくためには、チーム内の競争だけじゃだめだと思う。外に目を向けないと。そういうことです」

−末包の明日以降の打席内での取り組みを見たいところ。

「もちろん。そういう悔しさってずっと覚えておかないといけないから。自分でずっと覚えて、くそっという思いを持ち続けてね。誠也だって、誠也のなにが優れているかって、誠也はそういうところ優れているから。絶対負けない、くそって。悔しい思いを持ち続けて、燃やし続けることができる。それも大切な、成長していくために成長な要素なんでね。切り替えて切り替えてばかりじゃなしに、悔しい気持ちを持ち続けて。いい意味で次の試合に持ち込んでいく。そういう作業は自分でしかできないから。自分はそういう風に思ってやっていたしね」