フランスG1ジャックルマロワ賞が17日（日本時間同日深夜）、ドーヴィル競馬場（芝直線1600メートル、10頭立て）で行われた。

日本から参戦した2頭はゴートゥファースト（牡5＝新谷）が5着、アスコリピチェーノ（牝4＝黒岩）は6着に敗れた。98年タイキシャトル以来2頭目の日本調教馬によるジャックルマロワ賞制覇はならなかった。

ゴートゥファーストは馬群の内側、好位グループで運び、ゴール前までしぶとく伸びた。騎乗した岩田望は「納得のいくレースできた。道中は勝ち馬の後ろで我慢してリラックスして走れた。直線競馬も含め何もかもが初めて尽くしだったが、うまく対応してくれた」と称えた。管理する新谷師は「しっかり見せ場をつくれた。この内容なら次はムーランドロンシャン賞（仏G1、9月7日、パリロンシャン）を考えたい」と、現地にとどままってのG1連戦に前向きだった。

勝ったのはアイルランドの名門A・オブライエン厩舎で、スミヨン騎乗のディエゴヴェラスケス。2着は外ラチ沿いを伸びた英国馬ノータブルスピーチ。3着は英国馬ダンシングジェミナイだった。

ジャックルマロワ賞は毎年8月に仏ノルマンディー地方にあるドーヴィル競馬場の芝直線1600メートルで争われるG1。1921年創設で100年以上の歴史を誇る。フランスでは秋に開催されるG1ムーランドロンシャン賞と並ぶ最強マイラー決定戦に位置づけられる。欧州マイル路線においても最高峰レースの1つに数えられている。