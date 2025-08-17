【MLB】ドジャース6−0パドレス（8月16日・日本時間8月17日）

【映像】大谷、危険球をギリギリで避ける超絶美技

8月16日（日本時間8月17日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対サンディエゴ・パドレスの一戦で、ドジャース・大谷翔平の目の前を危険球が通過した。

2回裏・ドジャースの攻撃、1死走者なしの場面で打席に立った1番・大谷は、真ん中から内寄りのゾーンにかけて縦の軸に多彩な変化球を投じるパドレス先発のディラン･シースに対し、じっくりとボールを見極めながらカウント2-2とすると、注目6球目は内角高め、顔の近くを高速でかすめる157km/hの直球。この一球に大谷は、素早く上体を大きく反らすと、驚いた様子で叫びながら懸命に避けきり、すぐに笑顔を見せることとなった。こうした大谷への危険な一球とリアクションにファンからは「どこ投げてんだよ！」「ぶつけるなよ…」「ヒヤヒヤするな」「パドレス戦はなんかビビるw」「大谷さん神対応」「笑ってるやんw」「すぐ笑顔になれるのスゴい」といった様々な反響が巻き起こることに。

今回の“ヒヤリとする一球”では、以前、パドレスとの対戦で勃発した“報復死球合戦”のことも頭の中にあったのか、驚いた様子こそ見せたもものの、それ以上のネガティブな感情を表には出さず、一度外した打席に笑顔で戻ることとなった大谷。ややもすると再び不穏な空気が再燃しかねない場面だけに、その後、得点にこそ結びつかなかったもののある意味、大谷の人柄が光る場面であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）