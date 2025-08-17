サウサンプトンの松木＆菅原が途中出場…松木はリーグ戦デビューもチャンスに絡めず、ドロー決着

チャンピオンシップ第2節が17日に行われ、イプスウィッチとサウサンプトンが対戦した。



前節、ホームでレクサム相手に終盤の2発で劇的な勝利を収めたサウサンプトンは、昨シーズンともにプレミアリーグを辛酸を舐めたイプスウィッチとの対戦に。日本代表DF菅原由勢とMF松木玖生はベンチスタートとなった。



1−1で迎えた69分、松木はジェイ・ロビンソンに代わりに途中出場を果たし、サウサンプトンでのリーグ戦デビューを飾る。また、菅原も83分にライアン・フレイザーが負傷したことで、右ウイングバックとして出場。日本人選手の共演となる。



しかし、チャンスを作り出すことには苦労し、1−1で試合は終了。サウサンプトンは次戦、23日にMF瀬古樹が所属するストークと対戦する。



【スコア】

イプスウィッチ 1−1 サウサンプトン



【得点者】

1−0 4分 テイラー・ハーウッド・べリス（OG/イプスウィッチ）

1−1 29分 ジェイ・ロビンソン（サウサンプトン）