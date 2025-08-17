TKO木下隆行、9月からタイに移住を発表 「昔から考えていた」コンビは継続
お笑いコンビ・TKOの木下隆行（53）が17日、自身のYouTubeチャンネル「TKOチャンネル」に投稿した動画で、タイに移住することを明らかにした。
【動画】「昔から考えていた」海外移住を発表したTKO木下隆行
「【ガチ】木下から重大なご報告があります」と題した動画に相方・木本武宏（54）と共に登場した木下は「海外移住します。ガチです」と報告した。
木本から「企画とかじゃなくて本当に向こうに住んで活動するということ？」と聞かれると「はい」と答え、「場所はタイです。バンコクですね」と続けた。時期も決定しているようで、「いま、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に出させていただきまして、それが終わった9月からタイに移住しようと思っています」と伝えた。
そこで木本は「なんで？」と疑問。2年前から始めた「TKO47都道府県コントツアー」が昨年終了。それが終わってから木下は「50前半で、ここでどういう方向に向こうかなっていう考える時間ができた」と振り返り、「もともと昔から考えていた、夢でした海外移住」と決意したと説明した。
コンビで行くという案もあったが、それぞれの事情で断念。しかし、木本から「頑張っておいで」という言葉を受け、単独で移住することに決めたと言う。
今後について「もし、仕事があるのであれば、全然帰ってくるスタンスです」と言い、木本も「TKOとして活動させていただける機会があれば、全力でやりたいですし、木下が向こうで活動するということも、僕がこのまま一人でできることも全力でやるってことも約束させていただきますので、引き続き応援していただきたいです」とファンに呼び掛けた。
【動画】「昔から考えていた」海外移住を発表したTKO木下隆行
「【ガチ】木下から重大なご報告があります」と題した動画に相方・木本武宏（54）と共に登場した木下は「海外移住します。ガチです」と報告した。
木本から「企画とかじゃなくて本当に向こうに住んで活動するということ？」と聞かれると「はい」と答え、「場所はタイです。バンコクですね」と続けた。時期も決定しているようで、「いま、ミュージカル『えんとつ町のプペル』に出させていただきまして、それが終わった9月からタイに移住しようと思っています」と伝えた。
コンビで行くという案もあったが、それぞれの事情で断念。しかし、木本から「頑張っておいで」という言葉を受け、単独で移住することに決めたと言う。
今後について「もし、仕事があるのであれば、全然帰ってくるスタンスです」と言い、木本も「TKOとして活動させていただける機会があれば、全力でやりたいですし、木下が向こうで活動するということも、僕がこのまま一人でできることも全力でやるってことも約束させていただきますので、引き続き応援していただきたいです」とファンに呼び掛けた。