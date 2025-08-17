女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明かした。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる長男を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。

この日の番組冒頭、加藤は「先に言った方がいいかな」と話し出すと「今は籍を抜いていて」と松井氏と離婚していたことを明かした。

番組のＶＴＲ取材に応じた松井氏は離婚後も同居を続ける現在の生活について「（楽しいのは）やっぱりイベント事ですよね。子供と一緒に鹿児島や奄美（大島）に行ったり、プールに行ったり、謎解きに行ったりだとか、子供が楽しんでくれるのが一番いいんで。今度、どこ行く？とか、ご飯の時に話したりとか」と笑顔で話した。

加藤に改めて伝えたいことを聞かれると「本当に感謝しかない」と口に。「自分という突拍子もない性格だったりだとか、サッカーしかしてこなかったり、いろんな苦労をかけたりとかしたと思いますけど、これ（離婚発表）を機に彼女らしさを、また出してほしいなという風には思いますし、ニュー・ローサをね。いろんな人に見てもらえばいいんじゃないかと思います」とエールをおくった。

このＶＴＲを見届けた加藤は「ニュー・ローサ…。ハハハ、いまいちだね」と笑顔で話すと「私は私で彼について行っただけですけど、いろんな経験をさせてもらって、それって、やっぱり今となっては貴重な財産だなと思って。私も感謝してます」と続けた。

子供への思いを聞かれると「今まで手をかけ過ぎてしまって、子供たちが自分たちで自分のことを管理できない子供が出来上がってしまったなと思って、ちょっと反省するところもあるので、もうちょっと自分のことを自分で管理していかなきゃってできるように最近、ちょっとスパルタで」と笑顔で話していた。