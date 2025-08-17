女優・松井玲奈（34）が17日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、SKE48時代の後輩との再会を報告した。

SKE48を卒業する菅原茉椰が、自身のインスタに松井とのツーショット写真を投稿。「大好きな玲奈さんが見に来てくれました 最終公演行けないからってお仕事前に着てくれておれは幸せ者です！！！来て下さり、ありがとうございました」と、ステージを見に来てくれたことを感謝する内容だった。

松井はこの投稿に反応。「可愛い可愛い後輩の菅原。卒業前にパフォーマンスを見られる機会があって本当に良かった！」と喜びをつづった。

松井にとって菅原は、15年のAKB48グループドラフト会議で指名し、同じチームでステージに立ったこともある後輩でもあり、思い入れもあったようだ。

グループを離れて10年たつが、古巣への思いもつづった。「グループを離れて随分経ったけど 後輩たちがグループを盛り上げて ファンの方たちと一緒に曲やグループを育てて来た歴史を感じて 私はうるうるしながらライブを見ていました」。また「メンバーのファンの皆さんもかっこよかった！！！」とも記した。

松井はグループの1期生で、08年にお披露目された。松井珠理奈とともにグループの中心メンバーとして活躍。15年に卒業し、現在は女優として活躍している。

菅原は30日の劇場公演でグループを卒業する。