「ウエスタン、くふうハヤテ０−５阪神」（１７日、ちゅ〜るスタジアム清水）

阪神はくふうハヤテに快勝した。先発の門別は５回３安打無失点の快投を見せ、その後は中継ぎも無失点リレーとした。

打線は三回、相手の悪送球で先制すると、福島に２号２ランが飛び出し、試合を決定付けた。

平田２軍監督の一問一答は以下の通り。

−門別は５回無失点の快投を見せた。

「ゼロに抑えてるけど、本来の門別のスピードっていうのではちょっと物足りなかったかな。三振２個か。そういった意味で、まだ彼の本来の今日はピッチングではなかったかな。そん中でもゼロで抑える。」

−五回の降板は予定通りか。

「予定通り。今日はこうやって畠や石黒や島本もちょっと間空いてるんで。畠と石黒は昨日の雨の中止で投げさせなきゃいけなくなったんで、五回っていうとこでした」

−その中継ぎ陣か無失点リレー。

「もうね、工藤も最後バランスよく投げてくれてたし、フォアボールもなく、スピードもあったし、島本はもうちょっと戻ってきたね、完全にね。変化球のキレとい、コントロールといいね」

−福島が本塁打

「もう１本打ってスチールさせたかったところだけど、ああやってツボにくると、今日みたいにライナーで、弾道も高いんじゃなくて、ライナーで、やっぱり放り込む力がやっぱりつけてきてるよ。そのあともしぶとくね。ショートゴロ、サードゴロだけど。１本、塁に出て走らせたかったとこだったけど、見事なホームランだよな。努力をしてる」

−スイングに威力が出てきている。

「やっとね、今、足上げてタイミングを取るっていうフォームに変えて。しっくりきてんじゃない。やっぱりそうやって打ち込んできてる中でね、そういうフォームが身についてきてると思うわ」