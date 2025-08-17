パックで簡単集中ケア♪乾燥さんの”薬用ナイトケアパック”が新発売

寝る前に塗るだけで、乾燥や肌あれ、美白*¹をケアできる「乾燥さん 薬用ナイトケアパック」が2025年10月7日に発売されます。オイル成分配合のラップバームクリームが、寝ている間の肌を優しく包み込み、翌朝しっとりうるおい肌に。ブルーライトによる乾燥ダメージにも対応し、肌トラブルを防ぎながら手軽にスペシャルケアが叶う医薬部外品。70g・税込1,760円です。

寝ている間に美白*¹＆肌あれケア

ナイトケアパックには2つの有効成分を配合。ナイアシンアミドがシミ予防・美白¹をサポートし、パンテノール²が肌あれを防ぎます。

夜のスキンケアの最後に塗るだけで、肌トラブルを集中ケア。毎日の習慣で、しっとり健やかな素肌へ導きます。

＊1 メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぎます。

＊2 D-パントテニルアルコール

乾燥から守るうるおい密封クリーム

ワセリン・アミノ酸³・セラミド⁴・天然ビタミンEを配合し、睡眠中の乾燥から肌を守るラップバームクリーム。

ナイトケアカプセル*⁵がブルーライトや外部刺激から肌を守り、翌朝ふっくらやわらかな肌に。石油系界面活性剤・パラベン・アルコール・合成香料フリーで、やさしい使い心地です。

＊3 タウリン、塩酸リジン、DL-アラニン、L-ヒスチジン塩酸塩、L-アルギニン、L-セリン、L-プロリン、L-グルタミン酸、L-スレオニン、L-バリン、L-ロイシン、グリシン、L-イソロイシン、L-フェニルアラニン

＊4 N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、ステアロイルオキシヘプタコサノイルフィトスフィンゴシン

＊5 水素添加大豆リン脂質、大豆リン脂質、フィトステロール

夜の1分で叶える、うるおい集中ケア♡

夜のスキンケアに取り入れるだけで、乾燥・肌あれ・美白をまとめてケアできる「乾燥さん 薬用ナイトケアパック」。70g・税込1,760円で、忙しい毎日でも手軽にスペシャルケアが叶います。

オイル配合のラップバームクリームが寝ている間に肌を包み込み、ブルーライトや乾燥ダメージからも守って翌朝ふっくらしっとり。おやすみ前のひと塗りで、うるおいあふれる肌習慣を始めてみませんか♡