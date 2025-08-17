8月17日（日） 九州アジアリーグ試合結果

火の国サラマンダーズ 5対2 大分B-リングス

第15回戦 リブワーク藤崎台球場

大 ０１１ ００｜２

火 ２０３ ００｜５

大分：●猿渡ー本田

火の国：吉村、北村、○山田ー有田

※五回降雨コールドゲーム

昨日と同様熊本県リブワーク藤崎台球場にて、火の国サラマンダーズ 対 大分B-リングスの試合が行われた。

先制したのは火の国。1回の裏、薗がライトへのヒットを放つ。続く小林はサードゴロで一塁ランナーが封殺。続く古屋は四球で一、塁。5番・法村も四球で満塁とすると、続く池内がレフトへのタイムリーヒットを放ち2点を先制。

先制を許した大分は2回の表。水本がセンターへのヒットを放つ。続く吹上はライトへのヒットを放ち一、三塁。続く川原は死球で無死満塁のチャンスをつくる。8番・本田はセンターへのゴロで一塁ランナーが封殺。しかしその間に三塁ランナーが生還し1点を返す。

追いつきたい大分は3回の表。米田が四球で出塁。3番・岩下がセンターへのヒットを放ち一・三塁。5番・吹上は死球で満塁に。続く川原は四球を選び押し出しで1点を追加。大分が同点に追いつく。

同点とされた火の国はその裏。古屋がライトへのヒットを放ち出塁。続く松山はレフトへのヒットを放ちその間の大分レフトのエラーによりランナーが生還し勝ち越しに成功。その間に松山も二塁へ。続く法村はファーストゴロに倒れるもその間にランナーは三塁へ。続く池内がライトへのタイムリーヒットを放ち1点を追加。8番・有田がライトへのタイムリーヒットを放ち火の国がこの回3点目を追加。

5回を終了し降雨のため試合を一時中断。31分間の中断で協議の末、5回降雨コールドゲームが決定した。