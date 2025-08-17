１７日の日本テレビ「Ｇｏｌｄｅｎ ＳｉｘＴＯＮＥＳ」に、Ｎｅｔｆｌｉｘ「グラスハート」に登場した劇中バンドを起点にした「ＴＥＮＢＬＡＮＫ」が出演。演じた佐藤健、町田啓太、志尊淳、宮崎優（２４）が登場した。

宮崎の意外な天然が爆発。

「サイズの晩餐」で、バスケットボール＆障子１マスが出題され、スタジオに参考用にバスケゴールが登場すると、宮崎が「２対２でやります？」と言い出し、みなで考察後にテーブルに戻るよう言われると、宮崎が勝手にフリースローの練習をはじめ…。進行の藤森慎吾から「バラエティ初めてかもしんないけど、何やってんの！？」とボールを取り上げて指導し、爆笑が起こった。

「破天荒ムスメの予感」とテロップが入り、回答時には「初バラエティが暴れている」と指摘が入り、「通る」の回答棒がテーブル穴にささらず、宮崎がドンドンドンドン！と大きな音を立てて打ち込み、ニコニコ笑う宮崎の前に、回答棒が斜めに差し込まれていた。

ネットでも話題となり、笑いが広がった。

「宮崎優の可愛さがとにかくバレてしまった」「破天荒娘の予感ｗ」「宮崎優ちゃんオモロ破天荒ちゃんすぎて一瞬で好きになってしまった」「初めましての宮崎優さん、透明感すご」「めっちゃ可愛い 天然さん？ 妹感がいい」「天然すぎて今後がたのしみ」「宮崎優さんの透明度半端じゃない」「意外とマイペースぽくてニコニコしててかわいい」「宮崎優ちゃん可愛すぎてインスタフォローした（笑）」「もしかしてかなりおもしろい子なのか？」「ライオンの隠れ家で愛生さんの子供時代の役を演じてた方か！！！どこかで見たことあると思った！」「ライオンの隠れ家のあおいちゃんか！！気づかなかった！」と反応する投稿が集まった。