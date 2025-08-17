◆第１０４回ジャックルマロワ賞・仏Ｇ１（８月１７日、ドーヴィル競馬場・直線芝１６００メートル、稍重）＝ＪＲＡ海外馬券発売対象レース

欧州のマイル路線の最高峰Ｇ１は１０頭立て（ロザリオンは出走取り消し）で行われ、日本から参戦のアスコリピチェーノ（牝４歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は６着、ゴートゥファースト（牡５歳、栗東・新谷功一厩舎、父ルーラーシップ）は５着で、ともに着外。日本調教馬で１９９８年タイキシャトル以来、２頭目の勝利とはならなかった。

アスコリピチェーノは２０２３年６月に東京・芝１４００メートルでデビューし、新潟２歳Ｓ、阪神ＪＦと３連勝でＧ１初制覇。２０２４年の桜花賞、ＮＨＫマイルＣでも２着に入り、世代トップの力を示し続けた。海外初挑戦の昨年１１月ゴールデンイーグル（豪州）は１２着に敗れたが、今年２月の１３５１ターフスプリント・Ｇ２（サウジアラビア）でウインマーベルをゴール前で差し切ってＶ。続くヴィクトリアマイルでも鋭く伸びてゴール前の接戦を首差で制していた。

ゴートゥファーストは国内外を含め、今回がＧ１初挑戦。現在、英国で武者修行をしている岩田望来騎手にとっては海外Ｇ１初騎乗だった。

ジャックルマロワ賞は１着賞金が約９３２１万円（５７万１４００ユーロ＝フランスギャロ発表の２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。挑戦した日本馬は８６年ギャロップダイナ（１２着）に始まり、今年の２頭を含めて７頭。１９９８年にタイキシャトル（岡部幸雄騎手）が制覇している。

１着は愛国のディエゴヴェラスケス（クリストフ・スミヨン騎手）がＧ１初勝利（重賞は５勝目）。スミヨン騎手、Ａオブライエン調教師はエクセレブレーションで制した２０１２年以来、ともに１３年ぶりの制覇となった。