女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明かした。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。

この日の番組冒頭、「先に言った方がいいかな」と話し出すと「今は籍を抜いていて」と松井氏と離婚していたことを明かした。

「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて。離婚していて」と続けた。

ＭＣの山崎育三郎に「今、このタイミングで人生を見つめ直そうと思った理由は？」と聞かれると「残りの人生少ないなと思って」と笑顔で返答。「子供たちも大きくなったというのも、すごいあると思うんですよね。来年、下の子も中学生なんで。それぞれ自分の世界があって、私はどんどん必要なくなってきたなってのを実感してるんですけど」と率直に口にすると「そうなった時にふと、あれ？ 自分って何がしたい人なんだっけ？とか、どういう人間だったっけ？ってのが、パッと出てこなくなっちゃったんですよね」と続けた。

その上で「家族ファーストで考え過ぎてた、すべてを。これはまずいなと思って、自分はどうしたい？っていうのを考えれるようにしとかなきゃなって思ったんですよね」と話すと「今日、こうやって公表できたってことも、すごく大きなことで。今年に入って仕事の量も増えてきてまして、ずっと家にいるだけじゃない自分っていうのも久しぶりにあって。今、すごくいい感じです」と話した。