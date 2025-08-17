「スト6」歴 約2年の丹生明里が参戦「田中卓志 芸能界最強への道−東西対抗 組手編−」：有吉ぃぃeeeee！
毎週日曜夜10時からは「有吉ぃぃeeeee！〜そうだ！今からお前んチでゲームしない？」（有吉弘行、タカアンドトシ、アンガールズ・田中卓志）を放送。
8月17日（日）は、ゲストに石井(さや香）、丹生明里、小林圭輔（金属バット）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、こてつ（ファイヤーサンダー）、Den（リンダカラー∞）、大東翔生（ダブルヒガシ）、福本ユウショウ（ジョックロック）、ちろる（翠星チークダンス）、ないすケン（イチオク）を迎えて、「ストリートファイター6」をプレイ！
「テレ東プラス」では、放送内容の一部をご紹介します。
【動画】「スト6」歴 約2年の丹生明里が参戦「田中卓志 芸能界最強への道−東西対抗 組手編−」
今回は、ゲストの石井、丹生、小林と、品川区・北品川にある「成ミチ」からスタート！
「成ミチ」は、熱々の手ごねハンバーグなど、1000円以下で鉄板焼きランチが楽しめるコスパ最強のお店。
有吉はシンプルな「手ごねハンバーグ」、トシは「生姜焼き」をオーダーします。
ハンバーグにチーズをトッピング。「美味しい！ 熱い！ うん！」と、食リポしながらご飯がどんどん進む丹生。
小林は、ご飯の到着が待ちきれません！(笑) ここで、田中が審査員を務めた賞レースの話題に。
田中は「みんな（先輩方）がやらないから、俺のところに来るんですよ！」と反論。「有吉さんがやればいいのに…」という田中に対し、
とズバリ！
今回プレイするのは、「ストリートファイター6」。大人気企画「ゲーム番長・田中卓志 スト6芸能界最強への道−東西対抗 組手編−」を開催します！
もちろん、「スト6」芸能界最強王者・野田も参戦！ やたらと立派な王座のイスに座ります。野田いわく「芸人界で『スト6』がかなり盛り上がっている」そう。そこで今回は、東西対抗戦を実施します。
田中率いる関東チームと、猛者揃いの関西チームによる東西対抗戦。気になる東軍のメンバーは、田中、石井、丹生、こてつ（ファイヤーサンダー）、Den（リンダカラー∞）。
「上京したし、関西捨てたんで…」と関西弁丸出しで話す石井(笑)。
対する西軍は小林を筆頭に、大東翔生（ダブルヒガシ）、福本ユウショウ（ジョックロック）、ちろる（翠星チークダンス）、ないすケン（イチオク）と、実力重視で選抜されたメンバー。
見たことがない顔ぶれに、有吉の疑問（？）が急浮上。
先鋒・次鋒・中堅・副将・大将と全5戦のうち、先に3勝したチームが勝利となります。
まずは「丹生明里vsないすケン」からスタート！ 白熱するチーム対抗戦の行方は？
さらに、高校生のeスポーツ大会「STAGE:0」「スト6」部門に出場した影屋うるなさん、ねくしあさんと、野田＆小林が対決するスペシャルマッチも！
プレイの様子は「TVer」「ネットもテレ東」で確認してください。
番組公式YouTubeでは地上波放送でカットしてしまった出演者のゲームプレイ映像をほぼノーカットでお届け！
