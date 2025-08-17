Àé½©¡ÈÉÔ»×µÄ¤Á¤ã¤óÏÈ¡É¤ÎÀïÍ§¤È½é¤´¤Ï¤ó¤òÊó¹ð¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï30¿ôÇ¯¡£¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀé½©¤¬17Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö90Ç¯Âå¤Î¤ªÍ§Ã£¡×¤È½é¤á¤Æ¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÍö¡¹¤È½é¤´¤Ï¤ó¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÍö¡¹¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï30¿ôÇ¯¡£90Ç¯Âå¡¢Æ±¤¸ÉÔ»×µÄ¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ë¤¤¤¿¤·¡¢¤è¤¯¶¦±é¤·¤¿¤·¡¢»¨»ï¤Ç¤â¤è¤¯ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Þ¤À¼ã¤¯¤ÆË»¤·¤¯¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç²ñ¤¦¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´Ø·¸¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤¬¤³¤ó¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éºÆ²ñ¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ2¿Í¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ªÏÃ¤Ç¤¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Îº¢¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤âº£¤À¤«¤éÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Ç¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢º£¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¡Ê¿ì¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ë¾åµ¡·ù¤ÇÌë¤Î³¹¤òÊÂ¤ó¤ÇÊâ¤¯¤³¤È¤¬¸½¼Â¤Ç¤¹¡×¤È2¿Í¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤Ë³¹¤òÊâ¤¯Æ°²è¤âÅê¹Æ¡£¡Ö¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Í¡¢Íö¡¹¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡1990Ç¯Âå¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Ò¶¡¸þ¤±ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥´¥¦¥´¥ë¡¼¥¬¡×¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Àé½©¤È¡¢Æ±¶É¡Ö¥Ý¥ó¥¥Ã¥¡¼¥º¡×¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿ÎëÌÚ¡£º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤Æ¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£