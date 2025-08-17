全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。

埼玉県勢は、競泳女子２００メートル個人メドレーで、武南の高山紫妃選手が準優勝した。

◇

「この１年苦しいことが多かった。メダルをもらえてうれしい気持ちと優勝できなくて悔しい気持ちで複雑」と、女子２００メートル平泳ぎで３位になった武南の河原彩華選手（３年）は涙を浮かべた。

去年の総体では、１００メートル平泳ぎと２００メートル平泳ぎで２冠を達成したが、冬から今年の春にかけてスランプに陥り、思うような結果が出せなくなった。「練習量にレースでの結果が伴わなくなった。レースが楽しいと思えなかった」。ストレスで体重が減ったため、筋力が落ち、泳ぎ方が変わってしまった。

しかし、中学時代から指導を受けているコーチが「今の泳ぎ方で最大限できることをしよう」と、キックや水をかく動作の癖を修正してくれ、次第に水泳への気持ちが戻りだした。

水泳は高校で引退するつもりだ。河原選手は１９日の女子１００メートル平泳ぎなどにも挑む。「この夏で全部出し切りたい」と意気込んだ。（小山舞）