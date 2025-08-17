◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島２―７ヤクルト（１７日・マツダスタジアム）

広島は、最下位・ヤクルトに完敗で再び借金１０となった。遠藤が４回途中６失点。先発投手の乱調もあったが、打線は初回無死満塁の絶好機で４番・末包の併殺打の間に１点を奪っただけ。５点ビハインドの７回は１死満塁から末包、坂倉が凡退。４位から変動はないものの、３位・ＤｅＮＡに今季最大タイの４ゲーム差に広がった。

試合後、新井監督の口調が熱を帯びた。末包に対してだ。「本人も悔しいと思う」と切り出し、続けて「ただ、この悔しさを燃やして力に変えないといけないと思う。そして成長していかないといけない」と言葉を向けた。

４番打者の差が勝敗を分けた。ヤクルトの４番・村上は、４回にリードを３点に広げた直後に勝利を呼び込む３ランを放った。実績は違えど、同じ４番打者。「俺が現役のときも、相手の４番に負けたくないとか。そう思ってやっていた」と指揮官。「チーム内の競争はもちろんだけど、やっぱりもう一つ二つ高い意識を持たないと。さらに成長していくために、チーム内の競争だけじゃダメだと思う。外に目を向けないと」と、あえて相手との差を突きつけた。

今季は５７試合で４番を任せてきた。得点圏打率は３割１分８厘という好成績だが、ここぞの場面で打ってこそ。指揮官は、元同僚のカブス・鈴木誠也も引き合いに出した。「そういう悔しさは、ずっと覚えておかないといけない。ずっと覚えて、クソッっという思いを持ち続けて。誠也だって、誠也の何が優れているかって、そういういうところ」。末包にも、それができるという期待を込めた。

指揮官の言葉は、今のチーム全体にも通じること。末包だけでなく、５番・坂倉も３度の得点機で凡退した。「『絶対に負けない』『クソッ』って。それも成長していくために大切な要素。切り替えて、切り替えて、ばかりじゃなしに、悔しい気持ちを持ち続けて、いい意味で次の試合に持ち込んでいく。そういう作業は自分でしかできない」。

２位で迎えた７月は４勝（１６敗３分け）しかできず、５位で迎えた８月も７勝７敗で４位という状況。ＣＳに向けて今が正念場。この日の１敗を単なる１敗にせず、残り３６試合を戦う。