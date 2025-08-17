【MLB】カージナルス1−3カブス（8月16日・日本時間8月17日）

【映像】今永に打者イライラ！→バットとヘルメットをぶん投げる

8月16日（日本時間8月17日）に行われたシカゴ・カブス対ピッツバーグ・パイレーツの一戦で、カブス・今永昇太が、見事な制球で見逃し三振を奪った場面が話題となっている。

5回表・パイレーツの攻撃、2死走者なしの場面で迎えたリオバ・ペゲロに対して今永は、初球、真ん中やや内寄り、低めいっぱいのところへと投じた143km/hの快速球で見逃しを誘うと、2球目は外角高めのボールゾーンへと1球外してカウント1-1、続く3球目は真ん中低めのボールゾーンへと沈む133km/hのスプリットで空振りを誘い、カウント1-2と追い込むことに。そして勝負の4球目、今永が投じたのは内角低めいっぱいのところを突く145km/hの快速球。これをボールと見たのか、見送ったペゲロであったものの、球審の判定はストライク。するとペゲロは天を仰ぎ、すっかり気持ちが切れた様子でバットとヘルメットを投げ捨て、ベンチへと引き上げていくこととなった。こうした今永の見事な奪三振と、ペゲロの凡退リアクションにファンからは「お手上げだな」「やってらんねえ感w」「鬼制球だな」「完璧すぎる」「気持ちいい膝ズバやな」「これは手が出ない」「コントロール神がかってる」といった様々な反響が巻き起こることに。

ボールやマウンドの違いなどから、多くの日本人投手が“慣れ”という意味で初年度は苦労するケースが目立つ中で、MLB1年目となった昨季、今永は173回1/3を投げて与四球28と、NPB時代と変わらぬ形で、その優れた制球力を発揮することとなったが、今季も多少多いとはいえ、それでもMLBの投手としては少ない部類に入る今永。この奪三振シーンは、そんな今永の制球の良さが光る場面であったといえそうだ。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）