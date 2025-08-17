全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は１７日、柔道が岡山県で行われ、新たに競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で始まった。

群馬県勢は、水球で前橋商が初戦を突破した。

◇

開始早々に先制点を許した直後、右腕を振り抜いて同点弾を決め、チームを勢いづけた。「開幕戦だったこともあり、自分が１点目を決めたかった」と苦笑いした。

兄の影響で小学１年の時に水球を始めた。めきめきと頭角を現し、昨年には１８歳以下の日本代表入り。周囲の選手よりひときわ大きい体で、相手を突破し強烈なシュートを放つ。パワフルなプレースタイルが持ち味で、攻撃の中心としてチームを引っ張る。

恵まれた体格を支えるのは、母・玲子さん（５６）手作りの栄養満点の食事だ。好物の肉やご飯が多めだが、体重の増減に合わせてたんぱく質や炭水化物の量を調整してくれる。「大好きなガパオライスが活力になっている。栄養管理もしてくれてありがたい」と感謝する。

この日、観客席から見守った玲子さんは「周囲からのプレッシャーもあっただろうけど、よく頑張ってきた。のびのびとプレーしてほしい」とエール。チーム最多の８得点を挙げた前田選手は「３年間支えてもらった恩は、結果で返す。最高のプレーを見せて、必ず優勝する」と活躍を誓う。（松田史也）

▽水球・１回戦

前橋商２１―１０関西（岡山）