フランクフルトは５−０の完勝

写真拡大

　今夏に堂安律が新加入したフランクフルトは現地８月17日、DFBポカールの１回戦でドイツ５部のエンガースと対戦。５−０の快勝を収めた。

　この一戦に４−２−３−１の右サイドハーフで先発した新天地での公式戦デビューを飾った堂安が、２ゴールを奪う活躍を見せる。

　まずは１点リードの45分、ジャン・ウズンの浮き球パスに反応。相手の最終ラインをタイミング良く抜け出してワントラップから左足のシュートを突き刺す。さらに54分には敵陣ボックス内右からの見事なコントロールショットでネットを揺らしてみせた。
 
　27歳レフティが決めた圧巻の２発にSNS上では、「もう決めてる！」「すげーな」「トラップ上手っ」「テクニックが詰まってる」「良いコースすぎる」「風格を感じる」などの声が上がっている。

　格下が相手とはいえ、ハイパフォーマンスを披露した堂安。23日に行なわれるブンデスリーガ開幕戦のブレーメン戦に弾みをつけた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】堂安律がデビュー戦でいきなり２発！

 