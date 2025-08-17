ÍµÈ¹°¹Ô¡¡°úÂàÉ½ÌÀ¤·¤¿ÃæÆü¡¦ÃæÅÄæÆ¤Îº£¸å¤Ë´üÂÔ¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÌÌÇòÏÃ¤·¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡Ê£µ£±¡Ë¤¬¡¢£±£·ÆüÊüÁ÷¤Î£Ê£Æ£Î·Ï¥é¥¸¥ª¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤Î£Ó£Õ£Î£Ä£Á£Ù¡¡£Î£É£Ç£È£Ô¡¡£Ä£Ò£Å£Á£Í£Å£Ò¡×¤Ë½Ð±é¡££±£µÆü¤Ë°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÎÃæÅÄæÆÆâÌî¼ê¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÅÄ¤¬£³£¶ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁá¤¤¤è¤Í¡Á»³ËÜ¾»¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¤¤Ê¤¤¤Î¡ª¡©¡¡¹©Æ£¸ø¹¯¤È¤«¡×¤È¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÁª¼ê¤ÎÌ¾¤ò¾å¤²¡Ö£³£¶ºÐ¤Ç°úÂà¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£²æ¡¹¤Î¤ª¾Ð¤¤¤ÎÀ¤³¦¤Ç£³£¶ºÐ¤Ê¤ó¤Æ¡Ø¤Þ¤À¿·¿Í¤Ç¤¹¡ª¡¡¾Þ¥ì¡¼¥¹½à·è¾¡¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤ª¾Ð¤¤³¦¤Î¸½¾õ¤ÈÈæ³Ó¡£¡Ö£´£°ºÐ¤Ç¤ä¤Ã¤È»Å»öÁý¤¨¤Æ¤¤Æà¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡á¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¡¢Â¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤«¤éÍµÈ¤ÏÃæÅÄ¤Îº£¸å¤òÍ½ÁÛ¡£¡Ö´ûÄêÏ©Àþ¤ÏÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤«¥³¡¼¥Á¤È¤«¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤±¤É¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥ó¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç½Ð¤Æ¡¢ÌÌÇòÏÃ¤·¤Æ¡¢ÍµÈ¥¼¥ß¤ÇÂç¿©¤¤¡Ä¡£¤Ò¤ÈÄÌ¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤½¤Ã¤«¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥³¡¼¥Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤«¤é¡Ö¥³¡¼¥Á¤Ï¤É¤³¤Ç¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£ÃæÅÄæÆ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤Í¡©¡¡¿·¾±¤µ¤ó¤Î¸å¤ä¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¤Í¡£¿·¾±¤µ¤ó¤Î³Ú¤·¤¤¥Á¡¼¥à¥«¥é¡¼¤Î¤È¤³¤í¡¢¼¡¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¸·¤·¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£