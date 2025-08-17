女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明かした。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。

この日の番組冒頭、加藤は「先に言った方がいいかな」と話し出すと「今は籍を抜いていて」と松井氏と離婚していたことを明かした。

番組のＶＴＲ取材に応じた松井氏はまず「（番組の）ご迷惑にならないかな」と話した上で「彼女にとって、いいきっかけができればいいなと思いました」と口にした。

離婚については「そんなに今日、ここで（離婚）みたいなのはない。変わらず一緒に住んでますし、紙（離婚届）の問題だけと思うんですけど」と淡々と話すと「結婚してからはそんなに。籍は入ってましたけど、今と変わらない、ずっと関係なんで。自分としては本当に、これからも変わらないというか。子供が巣立っていく上で子供たちが違う県に住んだりするかも知れないですけど、僕たちは変わらないままでいると思います」と続けた。

現在の暮らしについては「今は新しい（関係）というか、僕はいつも通りの生活をしてるつもりなんですけど。言われないと、ちょっと分からない」と話していた。