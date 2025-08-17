女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏（４４）と離婚していたことを明かした。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。

この日の番組冒頭、「先に言った方がいいかな」と話し出すと「今は籍を抜いていて」と松井氏と離婚していたことを明かした。

「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて。離婚していて」と続けた。

「一緒に住んだままなんですけど、彼は去年引退して、さらに忙しくなり、日本国内だけじゃなく海外でサッカー教室をやったりとか飛び回ってるんで。さらに顔を合わせることは少なくなったけど、ウチから出発して、ウチに帰ってくるっていうのは変わらずで」と明かすと、「２人の共通の思いで、お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいねって。永久的に多分、一緒に住むことはないと思うんですけど」と続けていた。