＃198 DJシーバーによる夏うたおかしばフェス。渡辺美里祭りになった日曜地獄（liveバージョン）
オープニングトーク
今週は3回に2回ある気を抜いた状態でスタートしたおかしば。
岡田師匠の第一声は「いや、始まってんのよ！」でした。
ブースの外にいるので詳細は分かりませんが、しばんちゃんが「人生ラクしたい」というテーマのトークをギリギリまでしていたみたいです。
オープニングトークはまずベテラン２人の「長時間収録番組の話」
しばんちゃんはあす「12時間収録の麻雀番組」
8時間、人の麻雀を見て喋り倒すそうです。
岡田師匠は「5本撮りのクイズ！脳ベルSHOW」
２人のしんどい話を聞くと「人生ラクしたい」の言葉の重みが変わってきます。
続いて「ザキヤマさんがCan Camの表紙をめるると飾った話」
いろいろ話していて「これは失礼だけど・・・」という前段があった上で「気持ちがワルい」という終着点に辿り着きました。
ツッコミのないザキヤマさんのぶりっ子ポーズはキツいというトークで珍しくおか&しばが意気投合。
今アンタッチャブルが使っている宣材写真も「THE MANZAIの楽屋」でチャチャっと撮ったもの。「CanCam」の撮影のために2時間前に現場に入っていると思うと「気持ちがワルい」といういことみたいです。
続いては「収録の際、オープニングトークで汗ビショビショになるという話」
番組ロケでアンタッチャブルがカンニング竹山さんを待っている間にオープニングを撮ろうとしたら、それだけで汗だくになり、まずTシャツを竹山さんに買ってもらうという展開になったそうです。
どんなロケなんでしょう！オンエアーを待ちましょう。
竹山「なんで買わなきゃいけね～んだよ！！」
ただ最近の若手はサラっとオープニングをお送りしているみたいです。
ちなみにザキヤマさんは汗だくの部分を番組は使ってくれていると信じてこれまでビショビショになっていました。
そして岡田師匠も昨日は「ネプリーグ（フジテレビ）」の収録。
前半飛ばしまくり、汗かきまくり、後半は電池切れ。
泰造さんにイジられ、林先生にイジられ、そして・・・。
最後は名倉さんに「しゃべれ～！！」
メッセージテーマ「夏うたリクエストスペシャル」
夏に聴きたい曲を大大大募集！とにかく夏うたを流しまくる3時間になりました。
おかしばの申し子たちのリクエストはもちろん、出演者のリクエストも流しました♫
岡田師匠の夏うたは「渡辺美里」の「夏が来た！」
好きみたいです。
しばんちゃんの夏うたは「長渕剛」の「夏祭り」
流せなかったですが、「ジッタリンジン」の「夏祭り」もリクエストをもらっていました。
熱唱し過ぎて２曲目に行けず、涙。。。
同じタイトルなのに、全然違うというギャップを堪能しようとしていました。
甲斐ちゃんのリクエストは「Mrs. GREEN APPLE」の「青と夏」
最近ライブに行き、刺さりました。
最後まで「ZONE」の「secret base ～君がくれたもの～」と迷っていました。
1、２世人～！のリクエストは「Official髭男dism」の「宿命 」
大学時代にこの曲を聴いてパワーをもらっていました。
その他、「DJシーバー」がテンポ良く夏うたを紹介。
まぐろ兄弟はぶつえんくんが「浜崎あゆみ」の「BLUE BIRD」
そしてアライちゃんは「L’Arc～en～Ciel」の「HONEY」
おかしばの申し子たちの曲は・・・
「まごころブラザーズ」の「サマーヌード」
「早見優」の「夏色のナンシー」
「ウルフルズ」の「SUN SUN SUN’95」
「弘田三枝子」の「ヴァケーション」
「稲垣潤一」の「夏のクラクション」
「T.M.Revolution」の「HOT LIMIT」
「class」の「夏の日の1993」
「TUBE」の「あー夏休み」
ブースの中で縦横無尽に暴れ回るしばんちゃん、「お前が歌うんかい！」のツッコミを連呼する岡田師匠、カラダを揺らし曲に乗りながらしばんちゃんに本気ツッコミを入れる甲斐ちゃん。
おかしばフェスが開催され、大盛り上がりで幕を閉じました。
また次回、近いうちにお会いしましょう。
爆笑！おかしば大喜利
毎週大量のメールありがとうございます！
今週のお題は「名曲のタイトルの一部を変えて台無しにしてください」でした。
おかポイントが全部で6回出るという過去にないほど岡田師匠に刺さった回だったのかもしれません。ポイント荒稼ぎ回とも言えます。
そして途中で変えている部分が一部ではなく、全部では？というイエローカードも出かけましたが、無事切り抜けました。細かいルールの前に面白かったらいいじゃんルールが適用された結果です。
それでは＜ワンワンニャンニャン菊地夫妻の全回答＞です。
＜ワンワンニャンニャン菊地奥様＞
⭐︎サザンオールスターズ『TSUMAMI』
⭐︎KAN『愛はコツ』
⭐︎チャゲアス『YAH YU YO』
⭐︎光GENJI『カラスの渋滞』
⭐︎郷ひろみ『家無いよ』※採用されました。
＜ワンワンニャンニャン菊地さん＞
◎GReeeeN『シセキ』
◎一青窈『ハナマルキ』
◎ZARD『負けないでや！』
◎子門真人『およげ！さかなクン』
◎おニャン子クラブ『セーラー服を縫わさないで』
来週のお題は「ダメダメダメダメ！どんな状況？」
回答例）「社長！大喜利ネタを考える時間が欲しいので仕事を辞めさせて下さい」
回答例）デーモン小暮閣下に年齢をしつこく聞く。
エンディング&業務連絡
渡辺美里の「サマータイムブルース」がうっすら流れる中でエンディングをお送りしました。
「うっすらBGMで流して」という岡田師匠のリクエストだったのですが、途中ただただ聴く時間もあり、うっすらではなく渡辺美里の西武球場Liveバージョンになりました。
おかしば調査隊のまぐろ兄弟を交えて11月23日に開催する「おかしばのしゃべり場」について。
「前説」というワードに引っかかりまくるまぐろ兄弟のアライちゃん。
最新の恋愛事情もあったのですが、その件はまた近いうちに報告があるでしょう。
※ぶつえんくんもあるみたいです。「俺だって・・・とのことです」
来週はゲスト「タルタル関数」です。
しばんちゃんも審査員を務めた「第5回バカ爆杯」で見事優勝。おかしば出演権をGETしました。
計算し尽くされたネタ&トークをお送りする予定です。質問&メッセージをお願いします！
メッセージテーマは「最近の若者」
若者について思うこと、若者の主張、感心する若者、若者に一言言いたい、私なんでまだまだ若造です、とりあえずメールの送信ボタンを押して下さい。
BDS presents「昭和のアレコレ知らセンサー」では昭和クイズ募集しています。
驚いた数だけ竹川由華さんがブンブンします！
おかしば調査隊は「塩辛ちゃん」が登場。「驚きの最新家電」を紹介します。
放送が終わり帰ろうとしていた岡田師匠としばんちゃん。
そこへまぐろ兄弟が単独ライブのフライヤーを持って一緒に写真撮って下さい！と懇願。
単独ライブの際によくあるやつですね。
パシャリ📸
閉店ガラガラSeeYou～！
X：https://x.com/okashi_joqr
Podcast：https://podcastqr.joqr.co.jp
YouTube：https://www.youtube.com/@okashi_joqr916