【コールマン】リュックが36%OFF！
■コールマン ウォーカースクエアバックパック
Amazonセール特価：5089円(36%OFF)
アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。30Lの大容量、日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。
■サムソナイト スーツケース
Amazonセール特価：2万6180円(30%OFF)
外装に異素材のファブリックを組み合わせることでプレミアム感を演出した「モメンタス」は、アクセントテープが配されカジュアル＆スポーティな仕上がり。
■Citizen 腕時計 プロマスター ダイバーズウォッチ
Amazonセール特価：3万3110円(30%OFF)
10年以上愛されるプロマスターのロングセラーモデル。本格ダイバーズウォッチでありながら、タウン使用にも適したサイズ感。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は不要。
■Ray-Ban サングラス 0RB4258F
Amazonセール特価：1万4192円(48%OFF)
イレギュラーこそ、新たなスタンダードと提唱する、レイバンのRB4258F。最新の素材から作られた新たなシェイプが魅力のニューサングラス。カラフルなカラーバリエーションのフレームとフラッシュレンズやグラディエントレンズが、クールなハイストリートスタイルを提供。
