【ダイソン】コードレス掃除機が22%OFF！

※以下の商品情報は2025年8月17日0時現在のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください。

■ダイソン コードレス掃除機

Amazonセール特価：2万9800円(22%OFF)

小さく軽いクリーナーヘッドでパワフルにゴミを吸い取ります。航空機に使用される軽量アルミニウム製のブラシバーを覆うナイロンフェルトが大きなゴミを捕らえ、同時にカーボンファイバーブラシが微細なホコリを取り除ける。

■コールマン ウォーカースクエアバックパック

Amazonセール特価：5089円(36%OFF)

アウトドアからデイリーユースまで、どのようなシーンでも使いやすく誰にでもフィットするデザインを追求したコールマンの定番シリーズ。30リットルの大容量、日常使いはもちろん、1泊程度の旅行にも適したサイズ。教科書や書類、着替えなどを無理なく収納できる。

■サムソナイト スーツケース

Amazonセール特価：2万6180円(30%OFF)

外装に異素材のファブリックを組み合わせることでプレミアム感を演出した「モメンタス」は、アクセントテープが配されカジュアル＆スポーティな仕上がり。

■Citizen 腕時計 プロマスター ダイバーズウォッチ

Amazonセール特価：3万3110円(30%OFF)

10年以上愛されるプロマスターのロングセラーモデル。本格ダイバーズウォッチでありながら、タウン使用にも適したサイズ感。一度フル充電すれば、光のないところでも長時間動き続けるので、定期的な電池交換は不要。

▼編集部おすすめ

