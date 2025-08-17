ニューストップ > スポーツニュース > 野球ニュース > 中日 今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破 昨年より4試合早… 中日 今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破 昨年より4試合早い58試合目で到達 中日 今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破 昨年より4試合早い58試合目で到達 2025年8月17日 22時25分 スポニチアネックス リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 中日は17日、DeNA戦（バンテリンD）の観客数が3万6304人で、今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破した。 地方開催2試合を含めて58試合目で到達。62試合目だった昨季より4試合早い。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 大谷の妻・真美子さん ドジャース夫人会での姿がネットで話題「上品で綺麗」「奥ゆかしさを感じて素敵」 身長168cmの近藤夏子アナ、佐々木朗希との2ショットが反響「身長差がお似合い」「美男美女」 中畑清氏 巨人OB会長職を江川卓氏が固辞した理由が深い「本当に心の優しいやつだから…」 甲子園優勝経験校が「7/8」校…ハイレベルな準々決勝で県岐阜商が自信を見せる理由