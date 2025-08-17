スポニチ

写真拡大

　中日は17日、DeNA戦（バンテリンD）の観客数が3万6304人で、今季の主催試合の観客動員数が200万人を突破した。

　地方開催2試合を含めて58試合目で到達。62試合目だった昨季より4試合早い。