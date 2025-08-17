モーニング娘｡’25やアンジュルムらハロー！プロジェクトに所属する7グループとハロプロ研修生が総出演するコンサート『ハロ！コン 2025』が16日、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYで開催。ハロプロ研修生から2人の昇格が発表されました。

『ハロ！コン 2025』に出演したのは、モーニング娘｡’25・アンジュルム・Juice=Juice・つばきファクトリー・BEYOOOOONDS・OCHA NORMA・ロージークロニクルの7グループ65人と、ハロプロ研修生16人の計81人です（※モーニング娘。’25の北川莉央さんとハロプロ研修生の浅野優莉花さんは欠席）。

公演では、出演者全員での『ミニモニ。ジャンケンぴょん！』のパフォーマンスや、各グループが新曲や代表曲を披露しました。

また、『ハロ！コン』では恒例のグループの垣根を越えたシャッフルユニットや、抽選で選ばれた一部メンバーがユニット編成と披露曲を決める新企画『わがままリクエスト』も実施。自由に発想した思い入れあるユニットのパフォーマンスで会場を盛り上げました。

■アンジュルム＆つばきファクトリーに新メンバー加入

そして今回、事前に告知されていたハロプロ研修生の既存グループへの昇格メンバーを発表。進行を務めたJuice=Juice・段原瑠々さん（24）のかけ声で、新たにグループへの加入が決まったメンバーが順番に呼び込まれました。

1人目、ステージに登場したのは、今年2月にハロプロ研修生に加入した長野桃羽（ながの・ももは）さん（15）。福岡県出身の中学3年生です。

長野さんが加入するグループは、アンジュルム。目をうるませながら、「とってもうれしい気持ちとこれからのワクワクの気持ちでいっぱいです。まだまだ未熟なところがたくさんあるんですけど、これからもっと成長して、色んなところに羽ばたいて、応援してくださるみなさんに元気とか、笑顔をお届けできるアイドルになれるように精一杯がんばります」と決意を明かしました。

2人目は、趣味がハロー！プロジェクトのコンサートに行くこと、CDショップでハロー！プロジェクトのCDを探すことだという大のハロプロ好きである西村乙輝（にしむら・いつき）さん（14）。神奈川県出身の中学3年生です。

西村さんは、つばきファクトリーへ加入が決定。声を震わせながら「これからどうなっていくんだろうというドキドキとトキメキであふれています」と語り、「今まで先生、先輩、同期に教わったことをいかして、キラキラした西村乙輝をみなさんにお見せできるように頑張ります」と意気込みました。

ステージには、ハロプロ研修生としての活動を経て6月にJuice=Juiceに加入した林仁愛（はやし・にいな）さん（14）も登場。研修生からデビューをつかんだ3人がそろいました。

さらに、未来のハロプロメンバーを募る『ハロー！プロジェクト新メンバーオーディション2025』が開催されることも発表。合格者は、ハロー！プロジェクトのいずれかのグループへの加入が予定されるということです。