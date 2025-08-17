女優の加藤ローサ（４０）が、１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」に出演し、サッカー元日本代表ＭＦの松井大輔氏（４４）と離婚していたことを公表した。

加藤は番組冒頭、「先に言った方がいいかなと思って、あれなんですけど…」と切り出し、「実は今は籍を抜いていて、新しい私たちの形で、一緒に生活は続けつつ、ちょっと夫婦っていう形を変えて」と説明。ＭＣの山崎育三郎が「もう離婚されてる形で…」と応じる、「そうなんです。離婚してて」と松井氏との離婚を告白。驚いてＭＣ陣を前に、「初めて言っちゃった」とあっけらかんと笑った。

離婚した時期は「今年とかじゃなくて、ちょっと前」と回答。理由については「大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて関係性が変わってったって感じかな」と語った。

松井氏とは現在も同居しているが、「彼は去年サッカー選手を引退してさらに忙しくなり、海外でもサッカー教室やったりとか跳び回ってるんで、さらに顔を合わせることは少なくなったけど、家から出発して家に帰ってくる」と現状を説明。「２人の共通の思いで、お父さんという役割とお母さんという役割は果たしたいねって。永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」思いを口にした。

加藤は２０１１年に松井氏と結婚し、同年に第１子と男児を出産。１４年に第２子男児を出産していた。