アーセナル、超レジェンドの“主将交代要求”にアルテタ監督が反論！「全員が選んだ結果」

過去3シーズン連続2位という悔しくも達成しがたい成績を持つプレミアリーグのアーセナル。2025-26シーズンこそ優勝を果たす為に何かを変えなくてはならない。

英メディア『Daily Mail』が報じるところによると、アーセナル一筋のスーパーレジェンドである元イングランド代表DFトニー・アダムズ氏がミケル・アルテタ監督に対して異例のキャプテン変更を要求した。現在のキャプテンは2022-23シーズンから一貫してノルウェー代表MFマルティン・ウーデゴールだが、それをイングランド代表MFデクラン・ライスに変更すべきと要求したのだ。

「リーグタイトルを獲るには、クロップやファーガソンのような人物でなければならない。模範を示し、勝者であり、自らの仕事を遂げる必要がある。それはキャプテンにも反映されるものだ」「私はデクラン・ライスをキャプテンと見なしている。アルテタには『さあ、ステップアップしよう。ウーデゴールがキャプテンではリーグ優勝は無理だ。今こそ素晴らしい優勝監督になる時だ』と言いたい」と語り、リーダーシップを強く発揮できるキャプテンとしてライスがふさわしいと考えているようだ。

それに対し、15日にアルテタ監督は「それ（ウーデゴールのキャプテン継続）は私だけの意見ではない。スタッフ全員、特に選手たちも含めてのものだ。キャプテンを決める投票をしてもらい、昨日結果が出て、1マイル、100マイルの差で誰もが同じ人物、すなわちマルティン・ウーデゴールを選んだのだ」と答え、ウーデゴールをキャプテンとして指名し続けることを強調した。

加えて、アルテタ監督は「いつの日かそこに黄金があるが故に、掘り続けなくてはならない。3シーズンの間、私たちはこのリーグの他のどのチームよりも多くの勝ち点を獲得した。それは信じられないことだ。今、私たちは勝ち点を1つでも多く獲得するために、シーズン中にそれをやらなければ。それが私たちの目的なのだ」と今季優勝を固く誓った。