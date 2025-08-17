加藤ローサ、松井大輔氏との離婚を初公表「夫婦というカタチを変えて」現在も同居中
【モデルプレス＝2025/08/17】女優の加藤ローサが、8月17日放送の日本テレビ系トーク番組「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）に出演。松井大輔氏との離婚を公表した。
【写真】加藤ローサ、突如離婚公表した番組での姿
加藤は、番組の冒頭で「先に言ったほうが良いかなと思っていて」と前置きし、「実は今は籍を抜いていて、新しい私達のカタチで今一緒に生活を続けつつ、夫婦というカタチを変えていて離婚しています」と松井氏と離婚していたことを初告白。「初めて言っちゃった！」と笑顔を見せつつ、番組のオファーを貰った際に「出演しないか（離婚を）言っちゃうか。それで公表することになった」と経緯を明かした。
時期は「今年じゃなくてちょっと前」と明かし、きっかけなどについては「大きな出来事があったとかじゃない」と説明。また、公表までは「（今も夫婦と）嘘をついている気がして苦しかった」と心境を語った。
また、現在も一緒に住んでいるそうだが、松井氏について「去年サッカー選手を引退して、なんかさらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて海外でサッカー教室やったりとか飛び回ってるのでさらに顔を合わせることは少なくなった。うちから出発してうちに帰ってくるっていうのは変わらず」と説明した加藤。離婚はしたものの、「2人の共通の思いで、『やっぱりお父さんっていう役割とお母さんという役割は果たしたいね』っていうので、だから永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」と明かしていた。
この日は松井氏からのVTRメッセージが流れる場面も。番組での公表について、松井氏は「ご迷惑にならないのかな」と言いつつ、「彼女にとっていいきっかけになればと思いました」と前向きにコメント。離婚について、松井氏は「変わらず一緒に住んでますし、本当、紙（婚姻届）の問題だけだと思うんですけど、結婚してからは籍は入ってましたけど今と変わらない関係です」と語った。
加藤は2011年6月に松井氏と結婚し、同年12月に第1子を出産。2014年2月に第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤ローサ、突如離婚公表した番組での姿
◆加藤ローサ、松井大輔氏との離婚を初公表
加藤は、番組の冒頭で「先に言ったほうが良いかなと思っていて」と前置きし、「実は今は籍を抜いていて、新しい私達のカタチで今一緒に生活を続けつつ、夫婦というカタチを変えていて離婚しています」と松井氏と離婚していたことを初告白。「初めて言っちゃった！」と笑顔を見せつつ、番組のオファーを貰った際に「出演しないか（離婚を）言っちゃうか。それで公表することになった」と経緯を明かした。
また、現在も一緒に住んでいるそうだが、松井氏について「去年サッカー選手を引退して、なんかさらに忙しくなり、日本国内だけじゃなくて海外でサッカー教室やったりとか飛び回ってるのでさらに顔を合わせることは少なくなった。うちから出発してうちに帰ってくるっていうのは変わらず」と説明した加藤。離婚はしたものの、「2人の共通の思いで、『やっぱりお父さんっていう役割とお母さんという役割は果たしたいね』っていうので、だから永久的に一緒に住むことはないと思うんですけど」と明かしていた。
この日は松井氏からのVTRメッセージが流れる場面も。番組での公表について、松井氏は「ご迷惑にならないのかな」と言いつつ、「彼女にとっていいきっかけになればと思いました」と前向きにコメント。離婚について、松井氏は「変わらず一緒に住んでますし、本当、紙（婚姻届）の問題だけだと思うんですけど、結婚してからは籍は入ってましたけど今と変わらない関係です」と語った。
加藤は2011年6月に松井氏と結婚し、同年12月に第1子を出産。2014年2月に第2子出産を報告していた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
【Not Sponsored 記事】