女優の加藤ローサ（４０）が１７日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に出演。サッカー元日本代表の松井大輔氏と離婚していたことを明かした。

２００４年、結婚情報誌「ゼクシィ」のＣＭで人気者になった加藤。１１年、２６歳の時に松井氏と結婚。海外チームでのプレーを続けた松井氏とともに欧州を転々とする日々を送ってきた。同年、フランスで第１子となる男児を出産。ブルガリア、ポーランドに移動しながら１４年に第２子となる次男を出産していた。

この日の番組冒頭、「先に言った方がいいかな」と話し出すと「今は籍を抜いていて」と松井氏と離婚していたことを明かした。

「新しい私たちの形で今、生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて。離婚していて」と続けた。

「初めて言っちゃった」と口にして、ＭＣの山崎育三郎に「『おしゃれクリップ』でいいんですか？ すごいニュースになりますけど」と驚かせた。

「でも、今回、お話いたいだいた時に迷ったんですよ。出ないか、（離婚を）言っちゃうかと思って。それで公表することになったんですけど。今、これ」と続けると「（離婚）したのは今年とかじゃなくて、ちょっと前なんですけど。大きなことがあったとかじゃないんですけど、年月を重ねて、関係性が変わっていったって感じかな。形が変わっちゃったねえみたいな感じですかね」と口に。

「道行く人にも『旦那さん、好きなんです』って言ってもらったりすると、一々ウソをついてる感じで苦しかったんで」と本音を明かしていた。