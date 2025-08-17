子どもは亡くなった「今までで一番最悪のウソ」妻に知らされた衝撃の真実【ママリ】

この作品は、いい人の仮面を被ったうそで塗り固められたひとりの男によって、周囲の人間が言葉巧みにだまされ、金銭トラブルや詐欺被害に巻き込まれていくお話です。相手のことをよく知らないままに、周囲の評判だけで人を信用することの怖さを考えさせられるストーリーです。過去に配信し反響があったものを再編成しています。スズ(@suzu.pei)さんによる作品『みんな知らない』第39話をごらんください。

主人公・ミカは、友人からアパレル経営者を名乗るマコトを紹介され、交際することに。気になる点はありながらも順調に日々は過ぎ、ミカはマコトと半同棲生活をスタートさせました。いつものバーに集合すると、マコトの妻を名乗る女性がやって来て、マコトのうそがどんどん暴き出され…。

©suzu.pei

マコトの妻の話を聞いて、これまでのマコトの話がうそばかりだったことが判明しました。ミカはショックのあまりに、その場に立ち尽くしました。



そこへ、まだ状況を何も知らないマコトが電話を終えて戻って来ました。突然の妻の登場、マコトにとっては想定外のはずです。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）