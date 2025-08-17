◆女子サッカー◇ＳＯＭＰＯ・ＷＥリーグ第２節 日テレ東京Ｖ５―０ノジマ相模原（１７日・味の素フィールド西が丘）

２４―２５年のＷＥリーグ女王・日テレ東京Ｖが、ノジマ相模原に５―０で快勝し、ホーム開幕戦で今季初勝利を挙げた。

開幕戦は敵地でＩＮＡＣ神戸に０―１で敗戦。ホームで必勝を期した一戦は、立ち上がりから試合を優位に進め、前半はシュートを９本を放ち、被シュートは０本に抑えるなど支配したが、０―０で折り返した。

それでも、後半１５分にＭＦ北村がゴール正面から豪快なミドルシュートをきめて先制。続けざまに同１７分には後方からのクロスをＭＦ真城が右足で合わせて２点目。同２１分にはＦＷ樋渡がゴール前のこぼれ球を押し込んで３点目。終了間際には途中出場のＭＦ松永、最後はＤＦ土光がＰＫを決めて、ホームで完勝を収めた。

試合後、今季から指揮を執る楠瀬直木監督は「ゴールが遠かったですけど、じれるなということで、点を取れて勝てて良かった。先週、勝ち点３を逃しているので、チーム作りでは道半ばなところも多いですけど、焦らずにしっかりとチームのコンセプトを遂行しながら、じれずにやってくれたのでいい勝ち方が出来た。お盆の最終日に多くの見に来てくれたサポーターの方には感謝したい」と話した。

それでも、「試合が続くので、チームを完成させるには、方向性を作るにはまだ途中。それをみんなでコンディションを上げながら作っていきたい」と、連覇へ更なる高みを目指していくことを誓った。