サッカー元日本代表MFの松井大輔氏（44）が17日、女優の加藤ローサ（40）と離婚していたことを公表した。同日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演した加藤が公表したことを受けて同番組にVTR出演。「紙の問題だけ。今も一緒に住んでいる」と新しい家族の形を築いていることを語った。

驚きの離婚発表だった。元妻・加藤が出演番組で初公表。さらに2人そろっての出演で14年間の結婚生活にピリオドを打った経緯とお互いへの思いを赤裸々に語った。

まずは加藤が番組冒頭で「実は今は籍を抜いていて。新しい私たちの形で生活は続けつつ、ちょっと夫婦という形を変えて」と松井氏と離婚したことを公表。離婚時期については「ちょっと前」とし、「年月を重ねて関係性が変わった」と理由を明かした。

すっきりした表情で話す加藤に元夫となった松井氏のVTR出演があることが告げられ画面が切り替わると、松井氏は「本当に変わらず一緒に住んでいますし…本当に紙の問題だけだとは思うんですけど。結婚してからも籍は入っていましたけど、ずっと今と変わらない関係。自分としてはこれからも変わらない。子供が巣立っていく上で、子供たちが違う県に住んだりとかはするかもしれないですけど、僕たちは変わらないままでいるとは思います」と時に笑みを浮かべながら淡々と語った。そして元妻となった加藤に感謝の言葉を伝えるとともに「ニューローサを見せてほしい」と笑顔でエールを贈った。

加藤は2011年に松井氏と結婚。同年、フランスで第1子男児を出産。14年に第2子男児を出産した。